Audience au palais : Me Wade accompagné de Mayoro Faye et d’autres membres du PDS

Le président Abdoulaye Wade a franchi la porte du Palais de la République, 7 ans après l’accession de Macky sall au pouvoir.



Cet après-midi, l’ancien chef d’État est reçu par son successeur, accompagné d’une délégation composée de Mayoro Faye, Secrétaire national chargé de la communication et des relations avec les médias du PDS, Alioune Diop, Mamadou Ndiaye et Nafi Diallo, secrétaire nationale chargée des réseaux sociaux et de la communication interne du part.



De son côté, le président Sall est entouré du ministre de l’intérieur Aly NGouille Ndiaye, du ministre des forces armées, Agustin Tine et de Seydou Guèye, porte-parole de l’Apr...