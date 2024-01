Audience à la Cour Suprême: Les avocats de Sonko contestent le temps qui leur a été accordé

"C'est la première entorse au droit. Nous nous opposons à cette décision, vous n'avez pas le droit de nous imposer une limitation de temps", dira Me Ousseynou Fall qui conteste la limitation du temps.



Me Ciré Clédor Ly: "vous avez tous les noms des avocats. Nous sommes plus de 30 avocats et vous nous donnez 1h30, c'est nous priver de parole. C'est comme si vous n'aviez pas besoin de notre éclairage", a lancé Me Ciré Clédor Ly, membre du pool d'avocats de Ousmane Sonko.



Contrairement aux avocats de Sonko, Me El Hadji Diouf, Avocat de Mame Mbaye Niang, est d'accord sur la répartition du temps.

"Je suis parfaitement d'accord avec le temps que vous avez répartis. Les avocats doivent se borner sommairement pour donner leurs observations. Aujourd'hui ils ne sont que 13 avocats. Ils aiment le buzz. Vous êtes en train de provoquer la Cour. Nous sommes totalement d'accord avec la décision de la Cour", fait savoir la robe noire.



Finalement, le Président de la Cour a cédé à la demande des avocats de Ousmane Sonko. " Je vous laisse parler comme vous voulez "