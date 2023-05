Audience à Mermoz : Barthélémy Dias a été reçu par le Président Macky Sall

Lors de sa déclaration à la presse le dimanche passé dans la soirée, Ousmane Sonko a fait état d’un responsable de Yewwi qui a rencontré le Chef de l’Etat, il y a quelques jours (le week-end de la Korité entre 22 H et 1 H du matin) que cette personne lui a dit que Macky Sall a dit qu'ils vont se rattraper lors du procès en appel (affaire Prodac).



Depuis qu’il a fait cette déclaration les supputations vont bon train sur l’identité de cette personnalité de l’opposition.

De sources concordantes, Dakaractu est en mesure d’affirmer sans risque de se tromper que c’est le maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias qui effectivement eu un entrevue avec le Président Macky Sall.



L’audience a eu lieu à Mermoz chez son fils et selon plusieurs interlocuteurs de Dakaractu, c’est ce dernier qui a été le facilitateur de l’entretien.



Lors de ce face à face, plusieurs sujets ont été abordés et les préparatifs du 6e forum de Dakar qui vient de se terminer était en bonne place…la gestion de Dakar et les problèmes de la Ville ont aussi été abordés et naturellement les questions politiques notamment l’appel au dialogue.



Cette audience selon plusieurs interlocuteurs de Dakaractu entre dans l’ordre normal des choses. D’autant que le Président reçoit tous les sénégalais d’obédience et d’origines diverses.



Nul doute que l’édile de Dakar fera le point dans sa conférence de presse de ce lundi après-midi. D’autant que Barthélémy Dias avait pris le soin d’informer certains responsables de la coalition Yewwi Askan Wi.