Audience Wade - ‘’Noo Lank’’: « Le président Abdoulaye Wade nous a soutenus, encouragés et motivés dans le combat que nous menons » (Fadel Barro)

La plateforme ‘’Noo lank’’ est sortie satisfaite et réconfortée de son audience avec le secrétaire général du parti démocratique sénégalais, Me Abdoulaye Wade qui a reçu l’organisation citoyenne à son domicile sis à la corniche ouest dans l’après-midi de ce 8 janvier. ‘’En peu de temps nous avons encore beaucoup appris du président Abdoulaye Wade qui a compris notre démarche, qui nous a donné des conseils et nous a marqué ses encouragements dans le combat que nous menons pour soulager les sénégalais de leurs souffrances’’, a soutenu le porte-parole du jour de la plateforme Noo Lank, Fadel Barro. Selon ce dernier, la démarche de l’organisation entre dans le cadre de son plan stratégique de mise sur pied d’un large consensus et d’une convergence des synergies pour plus d’impact dans leur lutte sociale. L’épanouissement des citoyens était au menu des échanges, dira Fadel Barro.

Interpellé sur le soutien du pape du sopi sur la marche du 10 janvier prochain, Fadel Barro précise. ‘’ Ce qui est sûr et certain, c’est qu’il (Me Wade) nous a soutenus, il nous a encouragés et nous a motivés à aller de l’avant dans cette lutte. Maintenant, le soutien du Pds sera déterminé par des réunions qu’ils vont tenir en leur sein et qu’ils vont communiquer le moment venu’’ renseigne le membre du groupe de contact de ‘’Noo Lank’’ qui a été reçu par Me Wade.

Une forte délégation du Pds composée de Mayoro Faye, Tafsir Thioye, Lamine Ba, entre autres, était représentée à cette audience entre Me Abdoulaye Wade et la plateforme ‘’Noo Lank’’.