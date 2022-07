Audience : Que sait-on du tête-à-tête entre le président Emballo et Ousmane Sonko?

Le Sénégal, avec le Groupe de la Banque mondiale, a organisé hier, à Dakar, une réunion de haut niveau avec des dirigeants africains afin de mobiliser les pays d’Afrique pour la mise en œuvre du programme de l’Association internationale de développement (IDA-20).



À cette réunion présidée par le chef de l’État, les dirigeants et responsables de la mise en œuvre des projets seront invités à exploiter pleinement le programme de l’IDA-20, en s’appuyant sur l’expertise de la Banque mondiale et de sa présence dans les pays, dans le but d’obtenir des résultats durables au bénéfice des populations africaines. Cet événement sera l’occasion de conforter la position de la Banque mondiale, et en particulier de l’IDA, au cœur des efforts déployés par la région pour gérer et surmonter les multiples crises auxquelles elle doit faire face. Ainsi, la présence de plusieurs chefs d’État a été notée. Il s’agit de Muhammadu Buhari du Nigeria, du président Denis Sassou Nguesso du Congo, de George Weah du Liberia, de Julius Maada Bio de la Sierra Leone, Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie et de Umaru Sissoko Embalo de la Guinée Bissau.



Ce dernier d’ailleurs, attirera l’attention d’un bon nombre d’observateurs. En effet, quelques heures après le sommet qui s’est tenu à l’hôtel King Fahd Palace, le président Bissau Guinée s’est entretenu avec Ousmane Sonko, leader du Pastef/Les Patriotes. Même si les détails de cet entretien n’ont pas été dévoilés par le membre de la coalition Yewwi Askan Wi, l’orientation a été toutefois déclinée : « J’ai répondu aujourd’hui à l’invitation du Président Ùmaro Sissoko Embalo, Président de la République de Guinée Bissau et Président en exercice de la CEDEAO. Nous avons eu des échanges très profonds et avons partagé nos préoccupations sur les situations politiques intérieures de la Guinée, du Sénégal et des grands chantiers de la CEDEAO.





« Je me réjouis de cette discussion franche et directe et remercie le Président Embalo pour ses égards », a écrit textuellement le patron de Pastef publiant une photo dans laquelle on le voit avec le président Emballo en pleine discussion.



D’ailleurs, une photo sur laquelle le président Macky Sall est identifié était bien posée entre les deux hommes. Mais qui aurait facilité cette entrevue avec la posture antérieure d’Ousmane Sonko qui a généreusement soutenu l’adversaire de l’actuel président en exercice de la CEDEAO ? Madiambal Diagne dans un tweet semble donner une idée de cette rencontre. « L’audience a été sollicitée par Alioune Tine au nom de Ousmane Sonko. Le président Emballo a préalablement informé son homologue Macky Sall qui lui a indiqué n’y être pas opposé », lit-on dans les écrits du président du groupe Avenir communication.