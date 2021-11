Audience: Ndeye Sali Diop Dieng et Elisabeth Moreno ont échangé sur des questions d’intérêt commun

Madame Ndeye Sali Diop Dieng Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a reçu, ce lundi 08 novembre 2021, Madame Elisabeth MORENO Ministre de l’Egalité entre les femmes et les hommes de la République française.

Leur entretien a porté principalement sur des questions d’intérêt commun, relatives aux violences faites aux femmes et à l’autonomisation économique des femmes. Selon le Ministre Ndeye Sali Diop Dieng la France et le Sénégal ont une parfaite convergence sur ces problématiques liées aux conditions des femmes.

Les deux autorités ont prévu de poursuivre le dialogue et les échanges de bonnes pratiques. A l’initiative de Madame Moreno, une table ronde des Ministres en charge de la femme se tiendra très prochainement à paris pour renforcer la coalition droit et justice économique des femmes dans le cadre du forum génération égalité. Madame le Ministre Ndeye sali Diop Dieng en a profité pour présenter

la stratégie nationale pour l’autonomisation économique des femmes et des filles adoptée en mars 2021. Ladite stratégie offre un cadre d’analyse pour l’opérationnalisation de la vision du Président de la République son Excellence Monsieur Macky SALL pour un Sénegal émergent