Audience : Mbagnick Ndiaye reçoit l’Ambassadeur du Burkina Faso

Accompagné de deux de ses collaborateurs, Son Excellence Monsieur Jacob OUEDRAOGO, Ambassadeur du Burkina Faso à Dakar a été reçu en audience, lundi 11 mars par le Ministre en charge de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, Monsieur Mbagnick Ndiaye. L’objet de cette audience était de solliciter l’accompagnement du Ministère pour l’organisation de la journée cultuelle des ressortissants Burkinabés basés à Dakar. Prévue les 30 et 31 mars 2019, la manifestation verra la participation du Ministre en charge de la culture burkinabé et celui du Sénégal.

En vue de contribuer au processus d’intégration de la communauté burkinabé basée au Sénégal, l’Ambassade du Burkina Faso accrédité au Sénégal en collaboration avec l’association de ses ressortissants souhaite disposer de l’accompagnement et du soutien du Ministère en charge de l’Intégration africaine, a fait savoir Son Excellence Monsieur Jacob OUEDRAOGO. A cette occasion diverses activités sont prévues notamment la projection d’un film et un panel sur la relation des chrétiens et des musulmans au Sénégal.

Le Ministre en charge de l’intégration africaine a pour sa part accepté volontiers de participer à cette manifestation qui entre dans le cadre de la facilitation de l’intégration des peuples africains. Il a aussi donné son accord de principe en vue d’accompagner l’organisation de la manifestation. Au cours de l’audience, Son Excellence Monsieur Jacob OUEDRAOGO, Ambassadeur du Burkina Faso a félicité le Chef de l’Etat, Monsieur Macky SALL, suite à sa victoire à l’élection présidentielle.

Il n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à la population sénégalaise qui a encore une fois montré sa maturité à élire un président de la république de façon démocratique. Ainsi, il a réitéré la volonté du Burkina de poursuivre la collaboration avec le Sénégal.