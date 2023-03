Audience Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : Ce qui s’est réellement passé dans la salle pour que les avocats de Sonko boudent

Mamadou Yakham Keïta prenant la place du juge qui a désisté, a appelé l’affaire à la barre. C’est en ce moment-là que Me Bamba Cissé avocat de la défense s’est levé pour demander une suspension de l’audience afin qu’ils s’organisent. Car deux de leurs collègues sont absents dont Me Branco refoulé à l’aéroport. Le juge a refusé cette demande brandissant le motif que les suspensions et renvois suffisent. Il faut que l’affaire soit jugée.



Prenant la parole, le procureur de dire avec énervement que le sieur Ousmane Sonko n’ayant pas comparu, ses conseillers n’ont pas droit à la parole. Il s’est adressé au juge qu’il devra tenir acte sur cette affaire.



Après Me Ciré Clédor Ly s’est levé pour introduire une autre demande de renvoi. Mais cette demande a été refusée par le tribunal. C’est ainsi que les échanges houleux ont commencé. Ensuite, Il a introduit le certificat médical de son client. Le juge a encore refusé de recevoir ce document médical et confirme que l’affaire est retenue.



C’est ainsi que les avocats de Sonko et ses souteneurs sont sortis de la salle laissant Mame Mbaye Niang et ses avocats dans la salle. Mame Mbaye Niang réclame 29 milliards à Ousmane Sonko.