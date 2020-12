Audience : Macky reçoit encore Idy pendant près de deux heures.

Macky Sall et Idrissa Seck se sont encore rencontrés, en tête à tête, ce jeudi en fin de matinée au Palais de l’avenue Léopold Sédar Senghor.



Selon les informations qui nous sont parvenues, le chef de l’État et le nouveau président du Cese ont eu une séance de travail longue de près de deux heures, durant laquelle ils ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt national.



Après le Palais, Idrissa Seck s’est rendu comme d’habitude à l'Avenue Pasteur, à son bureau du Conseil économique, social et environnemental où il a retrouvé ses collaborateurs, informe la même source...