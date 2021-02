Audience : Le président de la FIFA Infantino et Augustin Senghor ont été reçus par le chef de l'État.

Arrivé par vol spécial ce mercredi (16h00) à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, le président de la FIFA, Gianni Infantino a été reçu en audience par le Président Macky Sall au palais de la République. En compagnie du président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor et d'un de ses vice-président, Seydou Sow, le boss du football mondial s'est longuement entretenu avec le chef de l'État sénégalais. Infantino devrait quitter le territoire sénégalais dans la soirée.



Une visite qui intervient en pleine campagne pour la présidence de la CAF dont la cérémonie officielle est prévue le 12 mars 2021 au Maroc. Le président Sall tient là une belle occasion pour jouer la carte diplomatique et tirer les ficelles en faveur du candidat Sénégalais, Augustin Senghor. Même si la FIFA ne vote pas, son implication dans ce processus électoral est plus que flagrante. Les parties concernées ont discuté entres autres de la promotion du football féminin, des petites catégories ainsi que des investissements dans le domaine des infrastructures sportives.