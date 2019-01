"Auchan dégage" et Unacois Jappo signent le divorce

"Auchan dégage" et Unacois Jappo ne font plus bon ménage. En point de presse, ce mardi, le collectif "Auchan dégage" à travers son secrétaire général adjoint, Mamadou Diop, annonce son divorce d'avec l'Unacois Jappo. Selon le commerçant, son collectif qui était la quintessence de l'Unacois Jappo, a décidé sans regret, de se ranger du côté des commerçants qui ne subissent que de l'injustice dans ce pays. Pour lui, le gouvernement du Sénégal, en particulier le ministre du commerce, a montré son incapacité de résoudre le problème des commerçants avec un décret non suivi d'arrêté ministériel.