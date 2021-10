Auchan / Gamou de Médina Baye : Des palettes d'eau, du riz, de l'huile et du sucre offerts à la cité de Mawlana Cheikh Al Islam Baye.

À l'image de Tivaouane, Auchan a aussi dépêché une délégation à Médina Baye.



Laquelle délégation a été reçue par le Khalife, Serigne Mahi Ibrahima Niass et le porte-parole de la cité, Cheikh Mahi Aly Cissé.



L'entreprise a ainsi apporté sa contribution pour l'organisation du Mawlid en mettant à la disposition des guides religieux des kits alimentaires (riz, huile, eau etc...)



La délégation a sollicité des prières auprès de ces derniers pour la réussite des projets de l'entreprise qui a ouvert une quarantaine de magasins au Sénégal et recruté près de 2.000 personnes.



Le Khalife et son porte-parole ont quant à eux plaidé pour l'ouverture prochaine d'une grande surface à Kaolack....