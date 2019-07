Au moins 23 morts et 300 disparus dans une attaque contre un village au Mali.

Une attaque contre un village d'éleveurs Peuls, Saran, situé dans le centre du Mali, a fait dimanche 30 juin au moins 23 morts et 300 disparus, a annoncé ce lundi 1er juillet Maliactu.info se référant au maire du village voisin d'Ouenkoro, Harouna Sankaré.







Plus de 800 personnes ont été déplacées vers Ouenkoro, alors que les assaillants ont encerclé un autre village, Bidi, d'après le site.







«La situation est tendue à Saran, après repli tactique de l’armée [...], un autre village Bidi a été attaqué», a indiqué le maire Harouna Sankaré.







«Ne trouvant personne à Bidi, les assaillants ont incendié le village et attaqué le bétail», a ajouté M.Sankaré cité par Reuters.







Une quarantaine de morts lors de l'attaque de deux villages au Mali







Deux communautés Peuls ont été prises pour cible dimanche soir au milieu d'une série d'attaques entre des bergers Peuls et des agriculteurs de l'ethnie Dogon dont la rivalité a été attisée cette année par la présence croissante de groupes islamistes armés, note Reuters.







Les violences entre membres de l'ethnie Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture, et les Peuls, traditionnellement éleveurs, ont fait plusieurs centaines de morts depuis le début de 2019 au Mali. Ainsi, le massacre de plus de 150 Peuls fin mars est l'attaque la plus meurtrière dans l'Histoire récente du Mali, d'après Reuters.