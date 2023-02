Au lieu d'aider la victime qui a été fauchée par un véhicule 4×4, le plombier O. Wade en profite pour dérober sa sacoche.

Âgé de plus de 60 ans, le plombier O. Wade a du cran. Au lieu d'aider le plaignant S. Diouf victime d'un accident, il en a profité pour subtiliser son sac contenant un ordinateur portable et d'autres objets. En effet, l’accident est intervenu, le dimanche 29 janvier 2023 à Ouakam, vers les coups de 20 heures. Alors qu'il était à bord de son scooter, S. Diouf a été renversé par un véhicule de type 4x4 qui voulait à vive allure. Sur ces entrefaites, la partie civile a perdu connaissance. Arrivé en premier sur les lieux de l'accident, O. Wade n’a eu mieux à faire que de dérober le sac de la victime qui contenait son ordinateur portable et divers objets. Par la suite, S. Diouf a été évacué à l’hôpital où il a repris ses esprits au bout de quelques jours de soins.



À sa sortie de l’hôpital, il a saisi la gendarmerie de Ouakam qui a par la suite ouvert une enquête. Malheureusement pour le prévenu, il a été trahi par les caméras de surveillance qui montre le mis en cause prendre la sacoche du plaignant. D’ailleurs, il est resté sur les lieux pour suivre la scène jusqu'à ce que la victime soit évacuée à l’hôpital de Ouakam.

Mis aux arrêts, le sieur Wade a été déféré au parquet avant d'être placé sous mandat de dépôt.

Jugé ce lundi 06 février 2023 pour vol, il a comparu devant le Tribunal d'instance de Dakar. À la barre, O. Wade a réitéré ses déclarations devant les enquêteurs en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés. D'emblée, il a reconnu avoir pris le sac. Mais il nie avoir pris l'ordinateur. « Le sac ne contenait pas d’ordinateur portable. Le plaignant avait perdu connaissance après l’accident, et à mon arrivée, j’ai pris le sac. J’y ai trouvé qu’une calculatrice et des stylos », se dédouane O. Wade...