Au lendemain de son investiture, Aïssata Tall Sall à Paris pour le Forum International pour l'Avenir de l'Éducation

Immédiatement après son investiture comme candidate à l’élection présidentielle de 2019, Dakaractu est en mesure de vous révéler que Me Aissata Tall Sall a pris l'avion pour rallier Paris, et répondre ainsi à l'invitation de notre concitoyenne Amy Sarr Fall.

Elle devrait intervenir au Palais des Congrès dans un panel réservé à l'éducation des filles et à la promotion du leadership féminin aux côtés de Noeleen Heyzer, membre du Conseil Consultatif de Haut Niveau des Nations Unies, Yael Braun-Pivet, Présidente de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, Céleste Schenck, Présidente de l'Université américaine de Paris et Miren Bengoa, Présidente de la Fondation Chanel et Présidente d'honneur d'ONUFEMMES France.

Un panel 100% féminin qui témoigne de la volonté de l'organisatrice de mettre en avant les femmes.