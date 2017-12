Au deuxième jour de sa tournée nationale, le Fongip délivre des financements aux femmes de Fimela et Gossas

La commune de Fimela est la première étape de cette 2ème journée. La délégation du Fongip a trouvé des femmes en pleine formation au métier d'entrepreneur.

Après avoir écouté les doléances des unes et des autres, l'administrateur général du fonds de garantie des investissements prioritaires leur a expliqué la voie à suivre pour bénéficier de l'accompagnement de sa structure.

Après Fimela cap sur Ndagane Sambou, notamment sur le site en bordure de littoral où un colonel à la retraite exerce l'aquaculture. Une expérience possible grâce à l'accompagnement du Fongip qui a facilité l'obtention d'un financement de 95 millions de Fcfa. La délégation du Fongip se rendra par la suite dans la commune de Niakhar pour procéder à la cérémonie de financement de projets avant de boucler la journée à Gossas, plus précisément à la mairie de Niéné Lagane.