Au Brésil, Neymar présente son «nouveau bolide»

Ce samedi à Belo Horizonte, Neymar passera sur le billard pour ce qui est sans doute l'opération la plus suivie et commentée dans le monde entier en ce début d'année 2018. Touché à la cheville et victime d'une fissure du 5e métatarse, la star du PSG ne devrait pas revenir sur une pelouse d'ici le mois de mai. En attendant, le Brésilien, de retour dans son pays depuis jeudi, garde le moral avec des retrouvailles en famille et avec sa petite amie, Bruna Marquezine, actrice et mannequin.

Toujours aussi présent sur les réseaux sociaux, le joueur le plus cher du monde en profite pour donner quelques nouvelles sur son état de santé. Vendredi, il en a profité pour glisser une photo avec sa compagne et une légende qui a fait sourire ses fans: «J'emmène ma belle faire un tour dans mon nouveau bolide.»