Attribution de la fiche de collecte pour les parrainages: Aminata Touré plaide pour Ousmane Sonko et répond à ses détracteurs de Bby

Madame Aminata Touré s'est rendue ce vendredi à Mbour où elle a rencontré la population en vue de l'élection présidentielle de 2024.



Répondant au micro de Dakaractu Mbour, Aminata Touré a plaidé pour la candidature de Ousmane Sonko. À l'en croire, " les partisans de Sonko qui demandent des fiches de parrainage, doivent pouvoir bénéficier de cela". D'après elle, Ousmane Sonko est candidat et doit être libéré pour pouvoir candidater.



Interrogée sur les accusations relatives aux parrainages qu'elle aurait gardés lors des dernières élections appartenant au Bby, Aminata Touré de déclarer que ce ne sont que des paroles sans fondement. Et que pour elle, la page de Bby a été tournée depuis fort longtemps.



Aminata Touré a martelé enfin que pour une élection libre et transparente, aucune restriction ne doit être acceptée par rapport aux candidatures des uns et ses autres...