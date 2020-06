Attribution de deux terrains à « Niaga Peulh » et Bambilor à Madiambal Diagne : les précisions du journaliste

Deux documents partagés en grand nombre sur les réseaux sociaux renseignent sur une attribution d’un terrain à usage agricole à « Niaga Peulh » d’une superficie de 5750 m2, et d’un autre de 02 hectares à Bambilor, destiné à usage d’habitation à Madiambal Diagne. Des documents largement commentés à cause de la sortie cette semaine du patron de « Avenir Communication » qui se « chagrinait » de l’accaparement des terres sous le magistère de Macky Sall. Mais pour l’auteur des « Lundis de Madiambal Diagne » la vérité est toute autre.« Je tiens à préciser que le terrain sur « Niaga Peulh » est un lot que j'ai acheté auprès de Mamadou Pierre en 2013 et j'ai eu à introduire une demande de régularisation auprès des services compétents de l'État. Le deuxième document est une notification d'une attribution foncière pour le Compte de la SCI Pharaon sur Bambilor » a-t-il d’abord révélé. « Notre société n'a jamais formulé une demande sur le site et cette attribution spontanée n'a jamais été suivie d'effet. Nous n'avons accepté aucun bail sur cette attribution et pour cause. Toutes ces informations sont vérifiables auprès des services des domaines », a ajouté M. Diagne. Cela suffira-t-il pour convaincre les plus sceptiques?