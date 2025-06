Attentat-suicide au Nigeria : 20 combattants antijihadistes tués

Une attaque-suicide dans le nord-est du Nigeria, perpétrée par un femme et imputée au groupe islamiste Boko Haram, a fait au moins 20 morts parmi des combattants antijihadistes, a déclaré samedi à l'AFP des chefs de milice et des habitants.



"Nous avons perdu 20 personnes dans l'attaque suicide qui a eu lieu hier (vendredi) vers 21h15 (20h15 GMT) alors que nos membres se trouvaient près du marché aux poissons", a déclaré Tijjani Ahmed, chef de la milice antijihadistes du district de Konduga dans l'Etat de Borno.



Nahum Daso, porte-parole de la police de l'Etat de Borno, a annoncé à l'AFP un bilan de 10 morts et indiqué qu'il pourrait s'alourdir.



Depuis plus de quinze ans, le nord du Nigeria est secoué par une insurrection jihadiste qui a fait plus de 40.000 morts et deux millions de déplacés dans cette région du pays le plus peuplé d'Afrique, selon l'ONU. Elle s'est étendue ces dernières années dans les zones limitrophes au Niger, au Cameroun et au Tchad voisins.



Une femme aurait déclenché des explosifs attachés à son corps près de miliciens et de chasseurs locaux qui aident l'armée nigériane à combattre les jihadistes dans la ville de Konduga, ont indiqué ces sources.



Le marché aux poissons de Konduga est très fréquenté, surtout en soirée. Il a été la cible de nombreuses attaques suicides dans le passé.



- "Forte détonation" -



Konduga, située à environ 40 kilomètres de Maiduguri, la capitale de l'État, et les villages environnants ont été à plusieurs reprises la cible des combattants de Boko Haram dans le passé. Mais la ville avait toutefois connu une accalmie en 2024.



Un enterrement collectif a eu lieu samedi, a constaté un journaliste de l'AFP. Les corps étaient enveloppés dans du linge blanc, certains recouverts de nattes de bambou.



La kamikaze présumée était habillée comme une habitante se rendant au marché. Elle a déclenché ses explosifs dès qu'elle a atteint le local utilisé par les miliciens comme lieu de rencontre, a déclaré Ibrahim Liman, membre de la milice. Il a donné le même bilan que Tijjani Ahmed.



"Je me trouvais sur le marché pour acheter du poisson pour le dîner lorsque j'ai entendu une forte détonation à quelques mètres derrière moi", a déclaré Ahmed Mallum, un habitant de Konduga. "J'ai été projeté au sol et je ne pouvais pas rester debout. Je me suis allongé", a-t-il témoigné.



Boko Haram et son rival, l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), ont récemment intensifié leurs attaques dans le nord de l'État de Borno et dans les Etats voisins d'Adamawa et de Yobe.