Attentat à la pudeur avec violence : un agent de l'UCG surpris sur une fillette de 12 ans

Âgé de 42 ans, Mass Nd. a comparu ce lundi 11 décembre 2023 devant la barre du tribunal des flagrants délits pour répondre des faits d'attentat à la pudeur avec violence sur une fillette de 12 ans. Le ramasseur de l'UCG va être édifié sur son sort le 18 décembre prochain.











Au lieu de se limiter à son métier de ramasseur d'ordures, l'agent de l'UCG a été surpris en train de tripoter avec une fillette de 12 ans. Ainsi, il a été malmené par les membres de la famille qui ont fini par le conduire à la police. Avec ces lourdes accusations qui pèsent sur lui, il a été déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeus pour attentat à la pudeur avec violence. Et c'est ce lundi 11 décembre qu'il a été présenté au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar.











Devant le prétoire, le mis en cause persiste dans ses dénégations. Il allègue que c'est l'oncle de la jeune fille qui a tout inventé. " J'ai l'habitude de fréquenter cette famille. La jeune fille a l'habitude de tapoter toujours avec moi quand j'arrive chez eux", se dédouane-t-il.











Revenant sur les faits, Mass Nd. déclare avoir acheté une moto trois roues mais elle est tombée en panne. "Je l'ai donné à Mor l’oncle de la victime pour qu'il puisse le réparer. Il n'a pas respecté le délai qu'il m'avait donné. Et comme je ne pouvais pas attendre. Je suis parti à l'atelier pour chercher la moto. Il allègue que c'est l'oncle de la jeune fille qui a tout inventé. Et au niveau des couloirs, j'ai rencontré la fillette qui m'a tapoté au dos. Et pour lui retourner le coup, je l'ai suivi dans la chambre, mais il ne s'est rien passé. Et c'est là que Mor m'a vu en train de sortir de la chambre et il m'a accusé", narre-t-il.











Le juge lui notifie qu'il a été surpris avec la fillette dans la chambre sans pantalon. Il réplique en disant que la fillette veut juste lui coller un motif. "Je n'ai jamais enlevé mon pantalon. Une fois, là-bas, j'ai senti un besoin d'aller aux toilettes et je suis entré dans leur maison.







Ainsi, le Président de la séance lui fait savoir qu'il a de la chance puisque la fillette n'était pas vierge.











Le parquet a requis une application de la loi. Selon Me Kanouté assurant la défense du prévenu estime que cette affaire a fait l'objet de trois renvois en signifiant que la partie civile a compris qu'ils ont monté de toute pièce cette affaire. "La fille a l'habitude de tapoter avec les gens et qu'elle avait déjà eu des rapports sexuels avec certains. "Mon client dit que c'est la fille qui l'a tapé en premier et lui, il a suivi dans la chambre juste pour lui rendre la tapote. Mon client n'a pas duré. Il y a une contradiction, car l'accusateur Mor a dit devant les enquêteurs que sa nièce était correctement vêtus ce jour-là", a précisé la robe noire. Convaincu de l'innocence de son client, il demande la relaxe au bénéfice du doute.











Finalement, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre prochain.