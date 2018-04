Attentat à la pudeur : Le maitre coranique ligotait sa fille adoptive pour la violer

Mouhamadou Moussa Barry né en 1971 et maitre coranique de profession a été déféré au parquet pour les faits de détournement de mineure, acte de pédophilie, et attentat à la pudeur commis avec violence et menaces de mort. Le sieur Barry été interpellé suite à une plainte formulée par sa femme. Interrogé à la police il a tout simplement déclaré qu’il a toujours considéré la petite R.S, comme sa propre fille. Et selon lui, cette histoire a été inventée par sa femme parce qu’il la soupçonnait d’infidélité.

« J’avais surpris ma femme avec un jeune garçon dans le lit conjugal. Cette infidélité était d’ailleurs un secret de polichinelle pour mes amis. Voulant se venger contre moi elle a entrepris de monter des scenarios tendant à me discréditer »

Mais la victime, âgée seulement de 12 ans a renié les déclarations de son père adoptif.

« Mon père a exercé sur ma personne des actes de torture et des abus sexuels à deux reprises dans ma chambre. En outre il m’a menacé de mort si toutefois j’en parlais à ma mère » a-t-elle dit.



Il ressort des résultats des analyses gynécologiques que la demoiselle R.S présente des infections sexuellement transmissibles. Le père incestueux a été donc déféré devant le procureur par les limiers du commissariat d’arrondissement de la Médina