Attaques terroristes au Mali / L'armée perd 6 soldats, enregistre 18 blessés et fait une trentaine de morts du côté des terroristes

Deux localités stratégiques au Mali ont été la cible d'attaques terroristes hier nuit aux environs de 3 heures 30. Dans un post des forces armées Maliennes, le bilan provisoire est lourd : l'armée Malienne aurait perdu 06 éléments et 18 blessés. Mais les ennemis auraient perdu beaucoup plus d'éléments, le décompte est d'une trentaine de morts avec une quarantaine de motos et un important lot de matériel militaire saisis.



Le post précise que c'est deux postes de sécurité FAMa basés à Boulkessi et Mondoro qui ont été la cible des terroristes...