Attaques récurrentes des bureaux de Poste : Bibi Baldé attendu demain à Tambacounda pour une réunion d’urgence

L’heure est grave au Groupe la Poste. Les agences régionales font l’objet de nombreuses attaques. La dernière en date hier, a été celle de Koumpentoum durant laquelle le Commandant de la Brigade de gendarmerie a été tué. Le ministre des forces armées était sur place cet après-midi, et il devrait être suivi de son ancien collègue dans le Gouvernement et actuel DG de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé.

Le maire de Kolda devrait y tenir une réunion d’urgence nous dit-on. Me Sidiki Kaba n'écarte pas l'idée aussi de collaborer avec le DG du groupe la Poste pour réduire les cas de vol à main armée.