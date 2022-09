Attaques de Barthélémy Dias / Réaction de Babacar Fall : après le Forum civil, APPEL apporte son soutien au groupe de presse.

En réponse aux attaques du maire de Dakar, l'honorable député Barthélémy Dias, lors de l'émission "Faram Facce" du Mercredi 21 septembre, contre le groupe Futurs Media, le journaliste Babacar Fall n’a pas mâché ses mots pour apporter la réplique.



En effet, Babacar Fall, dans RFM matin, a qualifié le député, maire de Dakar, "de menteur, d'ingrat et d'incorrect." (« Meune nga feen, badola nga, reew nga ») , a-t-il lancé à l’endroit du maire de la capitale. Après sa sortie, le journaliste de GFM a reçu le soutien du Forum civil, en la personne de Birahim Seck, qui, dans un tweet, a déclaré son soutien total au Groupe et à tout le personnel du Groupe Futurs Médias de Youssou Ndour.



« Mon soutien sans faille au Groupe Futurs Médias », a alors écrit Birahim Seck du Forum Civil. À sa suite, c'est Ibrahima Lissa Faye, Président de APPEL, d'apporter son soutien au groupe. Le président de APPEL va plus loin en invitant l'opposition à revoir sa copie.



En effet selon lui, "à mon avis l’opposition doit revoir son discours stigmatisant et séditieux contre certaines entreprises de presse. Vous ne pouvez pas nous jeter à la vindicte populaire et venir nous témoigner solidarité en cas d’agression. Nous devons tous cultiver la paix et y veiller. Je suis journaliste, je me solidarise avec GFM et tout Média attaqué injustement", a écrit M. Faye.