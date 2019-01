Attaques contre son leader : Le coordinateu des élèves et étudiants de la Coalition Madické2019 contre-attaque

Chers compatriotes, chers citoyens.



Je suis Pape Diagne,



Je suis le coordonnateur des étudiants et des élèves de la Coalition Madické 2019.



Si, je m’adresse à vous aujourd’hui c’est pour faire la part de vérité, sur tous ces mensonges qui sont dits sur notre Président Me Madické Niang. Tout le monde sait que, au moment où je vous parle, beaucoup de fausses informations sont distillées à son encontre.



Des Fake News, des avaries qui lorsqu’elles sont vu de plus prêt, nous prête à croire de toute la dangerosité électorale, dont il fait l’état. Au sortir, de vives investigations, nous mêmes membres de sa Coalition Madické 2019, sommes en mesures d’avoir de façon exacte l’auteur de cette chasse au sorcière téléguidé par des membres du comité directeur du PDS.



Et, dans ce sens, je suis au fait de vous dire, que peut-être que je me ferais représenter par la Coalition, parce que, comme le privilégie notre formation, nous sommes dans la mouvance de montrer dans un cadre programmatique nos idées et nos pensées pour le Sénégal.



Mais, trop c’est trop. Nous faisons notre chemin, mais cette force tranquille semble déranger certain.



Je suis outré de voir qu’aujourd’hui parce que la candidature du Président Madické Niang dérange, on essaie de salir la réputation d’un homme intègre, d’éthique et aussi digne que Me Madické Niang.



Des personnes malintentionnées, ont véhiculé l’idée d’une candidature de notre leader téléguidé par le Président SALL. Même ces mots chers amis ne vont pas de pairs.



Comment un ancien ministre aussi expérimenté et aussi charismatique, après une telle carrière accomplie peut se faire téléguider par Macky SALL ? D’où viennent ces rumeurs ? Posez vous la question de savoir à qui l’intérêt de faire de telles déclarations apporte t-il bénéfice ? Nous savons ce qui le véhicule et pourquoi ?



Nous disposons d’enregistrements sonores et de preuves écrites que deux sommités du PDS d’une stature jamais soupesée sont avec le Président Macky SALL et ont vendu le parti au Président Macky SALL.



Nous disposons d’éléments flagrants mais pensants mieux faire d’avancer nous constatons que pour détourner l’attention même des Sénégalais, ces mêmes personnes crient au sorcier et font passer des Fake News à longueur de journée.



Alors, messieurs arrêtez ! Vous avez été pris en forfaiture, ne nous poussez pas à entrer dans votre jeu. Vous en perdrez des plumes. Nous n’avons que faire de Macky SALL. Et, vous qui travaillez pour lui le savez.



Mais, nous ne descendrons pas sur ce terrain avec vous. Si, vous persistez nous y serons obligé. Ces mensonges, ces diffamations nous laisserons le peuple Sénégalais les sanctionner au soir du 24 Février 2019.



Seule la voix du peuple Sénégalais compte. Vive la république, vive le Sénégal ! Merci !