Attaques contre les domiciles de leaders de la majorité et de l'opposition: Le ministre de l'intérieur condamne et appelle au calme et à la retenue.

Le ministre de l'intérieur, Antoine Félix Diome, a réagi tout à l'heure sur les ondes de la RFM pour déplorer la série de violences notées à Dakar et dans la région de Thiès.

À l'en croire, les manifestations à Dakar et un peu dans la région de Thiès ont occasionné d'énormes dégâts accomplis par des individus qui sortent dans les rues pour brûler des pneus avant de prendre la tangente. Tandis que d'autres visent des domiciles de personnalités politiques pour détruire leurs biens, notamment leurs voitutres." Ce sont des faits regrettables et dans un État de droit, de telles choses devraient être évitées. Mais l'État prendra toutes ses dispositions pour faire face à cela", a-t-il indiqué.

Selon lui, entre 2019 et 2021, quand il y a une tension dans le cadre politique, des individus se permettent de donner "des adresses de certaines personnalités en demandant que leurs maisons soient détruites. Hier également, lorsque certaines maisons de membres du gouvernement et de la majorité ont été attaquées, il y a eu dans la nuit des membres de l'opposition dont les domiciles ont été attaqués."

Poursuivant, le ministre de l'intérieur d'appeler à l'arrêt immédiat des attaques tous azimuts en rappelant que la police, la gendarmerie et le tribunal sont respectivement là pour garantir l'ordre et pour juger les éventuels coupables. "Mais personne n'a le droit de se faire justice soi-même. Je déplore toutes ces attaques. Et pour cela aussi, l’État prendra toutes les dispositions nécessaires. J'invite les deux camps, c'est-à-dire l'opposition et la majorité, au calme et à la retenue."