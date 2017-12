Attaques contre Mimi Touré : Grand-Yoff en bouclier (Cheikh Ndiaye)

Aux tonneaux vides qui tentent de justifier la sortie de Madame Aminata Touré sur les fonds recouvrés de la politique de reddition des comptes par des arguments de positionnement ou de recherche de responsabilités, nous tenons à rappeler qu'elle est très loin du chômage politique et professionnel. Depuis 2014, elle est au service de son pays avec ou sans responsabilité institutionnelle, au service des grandes causes qui interpellent l'humanité, au service des nations unies, bref elle n'a jamais été au repos tant au niveau national qu’international. A ce moment précis, elle est au Libéria pour le second tour de la présidentielle après les étapes de Paris, du Maroc et des États-Unis. Elle gagne donc dignement sa vie à la sueur de son front contrairement aux politiciens qui sont sans métier et qui séjournent dans les hôtels dépensant insolemment l'argent détourné durant leur séjour au pouvoir. Rares ont été les premiers ministres qui sont comme elle, sollicités de toute part au niveau international; la plus part qui amusent la galerie politique par des déclarations intempestives et impertinentes, sont sans activité connue. Madame Aminata Touré anime des conférences internationales partout dans le monde, supervise des élections pour des fondations ou pour les Nations-unies qu'elle a servies une vingtaine d'années et est distinguée partout dans le monde. Elle gagne donc sa vie par le travail en dehors de ses charges politiques, un bel exemple pour toute la classe politique. A tous ceux qui sont hostiles à la transparence, à la bonne gouvernance économique et à la reddition des comptes, substrat de la rupture, puisque pris la main dans le sac ou dans le budget, acteurs ou auteurs de 12 ans de prédation des ressources nationales, cette déclaration ne saurait aucunement signer la fin des poursuites ni même l'activité des corps de contrôle de l'Etat. La reddition des comptes continue et continuera. Qu'ils se le tiennent pour dit!

Servir est un sacerdoce fort pour Aminata Touré , défendre le bilan de SEM Macky SALL contre ceux qui voudraient le salir ou le réduire à néant est un devoir et ce, quelles que soient les invectives ou agressions verbales dont elle est victime. Elle plie, mais elle ne rompt jamais.



Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand-Yoff

Conseiller Technique / Présidence la République