Attaques contre Mimi Touré : « Bara Ndiaye doit s'attaquer aux questions de l'heure en lieu et place d'une guerre de succession imaginaire ». (Mamady Thiam, maire de Kahène)

En marge d'une visite de chantier dans sa commune à Kahène, le maire Mamady Thiam a tenu à réagir aux propos tenus par Bara Ndiaye, le DG de la Maison de la presse à l'encontre de la présidente du CESE, Aminata Touré.



L'édile de la commune de Kahène réitère tout son soutien et sa confiance à madame Aminata Touré. Selon lui, Mme Aminata Touré "fait un excellent travail au sein de l'APR où elle a occupé et continue d'occuper de hautes responsabilités. Si son excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall lui accorde autant de confiance, c'est parce qu'elle le mérite", ajoute monsieur Thiam.



Il demande dès lors à la présidente du CESE de continuer à œuvrer aux côtés du Président de la République pour un Sénégal émergent.



À sa suite, le coordonnateur communal de la Cojer de Kahène, Monsieur Boubacar Camara, estime que "madame Touré n'a besoin de soudoyer aucune jeunesse, car son travail parle pour elle. Et si aujourd'hui d'aucuns la voient comme le second idéal du Président, c'est qu'elle a l'étoffe pour."



Le maire de Kahène et le responsable de la jeunesse apériste invitent Monsieur Bara Ndiaye à s'attaquer aux questions de l'heure dont la Covid-19 en lieu et place d'une guerre de succession imaginaire.



Selon eux, "avant d’être gouvernant, il faut avoir d'abord cette volonté manifeste de faire avancer son pays. Pour cela, il faut s’impliquer dans la vie politique, sociale, religieuse entre autres. Chacun d’entre nous a son importance, de par son soutien, son travail et sa vision politique. Ces attaques de bas étage ne sauraient freiner l'élan de développement et de soutien que Madame Mimi Touré nourrit à travers le Sénégal."