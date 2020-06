Attaques contre Mame Boye Diao : Les étudiants koldois prennent sa défense…

Les étudiants koldois des différentes universités du pays ont tenu un point de presse, ce vendredi 12 juin, pour soutenir Mame Boye Diao qui fait l’objet d’attaques et de critiques liées au foncier.



En effet, El Hadj Mamadou Diao dit « Mame Boye » est cité dans une affaire foncière du littoral de Dakar qu’il aurait cédé à des hommes bien placés du gouvernement. Et cette situation a fait sortir les étudiant koldois de leurs gonds.



Abdoulaye Sané, président des étudiants koldois de l’université de Bambey et porte-parole du jour de préciser : « ce point de presse est né dans un contexte particulier. Depuis quelques moments, nous avons constaté que les sudistes occupant des postes sont souvent victimes d’attaques ou de calomnies. Par là nous voulons nommer le DG du domaine national, monsieur Mame Boye Diao qui est un fervent défenseur du président de la République. Aujourd’hui, il semble déranger au sommet de la direction qu’il occupe et fait l’objet d’attaques pour ternir son image. C’est pourquoi, nous avons organisé ce point de presse pour le défendre... »



Dans la foulée, il ajoute : « nous dénonçons l’attitude des encagoulés apristes qui ne sont là que pour ternir l’image du DG des domaines. Sans coloration politique et au nom de toute la jeunesse estudiantine koldoise, nous soutenons ce digne fils du Fouladou qui reste et restera toujours une fierté pour les sénégalais, mais aussi pour les koldois ».