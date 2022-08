Attaque terroriste de Tessit : Le mali annonce un deuil national de trois jours

Suite au dernier bilan annoncé par l’armée malienne qui fait état de 42 soldats décédés après l’attaque terroriste de Tessit, dans l'est du pays, le gouvernement de la transition malienne a décrété à partir de ce jeudi, 3 jours de deuil national. Cette attaque est la plus meurtrière du côté des FAMa depuis fin 2019.

Durant cette attaque, le gouvernement malien avait annoncé que les assaillants auraient utilisé des drones, de l'artillerie et des véhicules piégés pour mener cette embuscade près de la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. À rappeler qu'à la veille du drame, l'armée malienne a réceptionné de nouveaux équipements militaires, dont cinq avions et un hélicoptère de combat.