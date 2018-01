Attaque meurtrière en Casamance : Le Pds interpelle l’Etat sur ses devoirs

Ce samedi 6 janvier 2018, des actes barbares perpétrés par des bandes armées dans la forêt de Borofaye, ont occasionné la mort de treize (13) personnes, la plupart des jeunes, et des blessures sur sept (7) autres, dans l’arrondissement de Niaguis, département de Ziguinchor.



Le Secrétaire Général National du Parti démocratique sénégalais (PDS), Me Abdoulaye WADE, le parti et son candidat Karim WADE, s’inclinent devant la mémoire des disparus et prient pour le repos de leur âme.



Ils présentent leurs sincères condoléances aux familles éplorées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.



Le PDS, dans toutes ses composantes, condamne vigoureusement cette attaque odieuse contre des civils innocents.



Le PDS interpelle l’Etat sur ses devoirs et lui rappelle sa responsabilité de sécuriser les populations et de veiller sur leurs biens, quel que soit la partie du Sénégal dans laquelle elles vivent.



Les sénégalais ont assez souffert des conséquences des errements, des manquements, des actes d’incompétence et d’incapacité du régime de Macky SALL. Ces défaillances récurrentes dans la gestion de la sécurité des paisibles populations sénégalaises ne sauraient être tolérées.



Le PDS en appelle à la bonne volonté de tous les acteurs pour aller résolument vers une paix définitive dans la partie méridionale de notre pays.





Fait à Dakar, le 07 janvier 2018

Pour le PDS, le SGNA

Coordonnateur Général,

Oumar SARR