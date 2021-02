Attaque jihadiste dans le centre du Mali : Le bilan s'alourdit et passe à dix soldats tués...

Le bilan de l'attaque terroriste qui a visé le poste de sécurité de Boni des Fama qui se trouve entre Douentza et Hombori, dans la région de Mopti s'est alourdi.



De quatre, les victimes de cet assaut imputé aux jihadistes est passé à dix. Un lourd tribut que concèdent encore les forces armées maliennes dans leur interminable lutte contre le terrorisme.

Selon un responsable sécuritaire cité par l'AFP l'AFP et lu à Dakaractu, les assaillants seraient venus avec un ou des véhicules blindés.



Un fait très rare pour être souligné. Les dépouilles des soldats qui ont été tués dans l'attaque ont été transportées à l'hôpital à bord d'un hélicoptère de la mission onusienne au Mali.



Alors qu'elle n'est pas encore revendiquée, une chaine proche d'Al Qaida a attribué l'action au Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM) dirigé par le touareg malien, Iyad Ag Ghali.