Attaque de la Cédéao au Niger : Un faux communiqué de la junte fait rassembler des milliers de jeunes au stade Seyni Kountché pour un recrutement volontaire

Un Fake news a causé un rassemblement spontané de milliers de jeunes au stade Seyni Kountché de Niamey ce samedi 19 août 2023. À l’origine, un faux communiqué annonçant le recrutement de volontaires attribué à la junte pour renforcer l’armée afin de pouvoir faire face à l’attaque de la CEDEAO. Ce communiqué a été largement partagé sur les réseaux sociaux.





Au même moment, des centaines de femmes se sont donné rendez-vous à la devanture de l'escadrille pour un sit-in de soutien au CNSP. Elles étaient très nombreuses à vanter la junte et à prononcer des discours hostiles à la France.





Pour rappel, le commandant de la sécurité du palais a fait un coup d’état contre le président Mohamed Bazoum qu’il accuse d’être de connivence avec la France pour piller les ressources minérales du Niger. Stupéfait par ce coup d’État, la Cédéao avait d’abord donné un ultimatum à la junte pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions de président étant démocratiquement élu par les nigériens. Mais la junte n’y a pas donné suite. Une attitude considérée comme un acte de défiance par l’institution sous-régionale qui a décidé d’enclencher une attaque militaire pour déloger la junte au palais de Niamey.

Une décision non appréciée par le Burkina Faso, le Mali et la Guinée Bissau membres de la Cédéao qui ont annoncé soutenir la junte nigérienne militairement si la Cédéao enclenchait une attaque militaire. Le Tchad voisin, s’est permis de rencontrer le général Abdourahmane Tchiani pour jouer la médiation entre les deux belligérants.





Au sein de la Cédéao, cette attaque n’est pas unanimement partagée car seulement quatre des quinze États défendent cette posture.





Toutefois, il faut signaler que la Cédéao malgré son intransigeance prône le dialogue. C’est ainsi qu’une délégation de la Cedeao conduite par l’ancien président Nigérian Abubacar Abdulsalami est arrivée ce samedi matin à Niamey pour rencontrer le général Tchiani pour une décrispation...