Attaque de l’hôtel Pélican à Ndangane : deux suspects arrêtés, une arme saisie

L’enquête sur le braquage spectaculaire de l’hôtel Pélican à Ndangane enregistre une avancée majeure. Deux suspects ont été arrêtés le mardi 13 mai 2025 par la Gendarmerie nationale, dans le cadre de l’opération pilotée par la brigade de recherches de Kaolack, sur instruction du Haut-commandement.



Pour rappel, dans la nuit du 1er au 2 mai, des hommes encagoulés et lourdement armés ont fait irruption dans l’établissement hôtelier à bord d’un pick-up de type Toyota Hilux. Ils ont neutralisé les agents de sécurité avant de s’emparer de 3.191.500 francs CFA, laissant derrière eux des traces qui ont permis de les identifier.



Les perquisitions menées au domicile des deux individus interpellés ont permis la saisie d’objets retrouvés sur les lieux de l’attaque, confirmant leur implication présumée. Une arme artisanale accompagnée d’une munition a également été découverte lors de l’opération.



L’enquête se poursuit pour retrouver le reste du commando et mettre à nu les ramifications de ce braquage qui a suscité une vive inquiétude dans cette zone touristique paisible. La Gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à sécuriser les zones hôtelières et les populations face à cette nouvelle forme de criminalité.