Attaque de Paris: l’enquête privilégie la piste terroriste

La police parisienne a été frappée jeudi par une attaque sans précédent. Après de longues heures d’évaluation des éléments recueillis, le parquet national antiterroriste s’est saisi vendredi en fin d’après-midi, indiquant que la piste d’un attentat islamiste était privilégiée après l’attaque à la préfecture de police de Paris. L’enquête de flagrance ouverte par le parquet de Paris a été reprise sous les qualifications d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle. Les investigations sont confiées à la section antiterroriste de la brigade criminelle, à la Direction centrale de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure, chef de file pour la lutte antiterroriste.

Hier, un informaticien de la préfecture de police de Paris a tué à coups de couteau quatre fonctionnaires avant d'être abattu. Le préfet de police a prononcé une déclaration devant les journalistes vendredi après-midi.

Après les policiers et gendarmes assassinés entre 2015 et 2018 et après de nombreux projets d’attaque déjoués, la police est donc de nouveau frappée. Mais cette fois au cœur même de la préfecture de police de Paris, l’un des symboles de l’État, et par un fonctionnaire y travaillant depuis de longues années, au sein d’un des services de renseignement les plus sensibles, la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP). Vendredi, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, s’adressait aux siens en disant: «Cette tragédie est d’autant plus terrible qu’elle est survenue à l’intérieur de la Préfecture et qu’elle a été portée par l’un d’entre nous.»

Le profil de l’assaillant, Mickaël Harpon, 45 ans, agent administratif à la DRPP, est bien sûr au cœur de l’enquête. Dès jeudi, un certain nombre de facteurs plaidaient pour l’hypothèse terroriste. La préméditation n’allait pas dans le sens d’une bouffée délirante. Et l’utilisation par l’assaillant d’un couteau à la lame longue en céramique, pour déjouer les portiques de protection de la Préfecture, inquiétait encore plus. En mars dernier, la femme du terroriste Michaël Chiolo avait fait entrer une telle arme dans la prison de Condé-sur-Sarthe et le couple avait blessé deux surveillants.

On se rendait également compte que Mickaël Harpon, dont la tenue ou le comportement ne trahissait pas d’adhésion à l’islam radical, fréquentait une mosquée de Gonesse dont l’un des imams serait connu pour ses mésaventures dans la ville voisine de Sarcelles. Le religieux y aurait invité des salafistes à venir prier avant d’être la cible d’une «révolte» des «anciens» et poussé vers la sortie.

L’homme, visé par une mesure de reconduite à la frontière non appliquée, a échoué à Gonesse. Mickaël Harpon aurait-il pu subir l’influence d’islamistes militants? Troisième et dernier élément: la nuit précédant le crime, un voisin policier de Mickaël Harpon a été réveillé, vers 3 ou 4 heures du matin, par un «Allah akbar» venant de son appartement. L’homme s’est rendormi mais a fait le lien avec le drame le lendemain. Il a été entendu par les enquêteurs.



Les chefs d’accusation retenus laissent par ailleurs penser que Mickaël Harpon a pu bénéficier de complicités ou avoir établi un contact avec un groupe terroriste



Au fil d’une enquête qui a avancé extrêmement vite, deux éléments ont enfin fait basculer les choses: l’examen du téléphone portable et du matériel informatique du terroriste présumé et les déclarations de ses proches, dont sa femme, dont la garde à vue a été prolongée vendredi soir. Deux éléments indiquant que l’intéressé aurait bien basculé dans le radicalisme. Les chefs d’accusation retenus laissent par ailleurs penser que Mickaël Harpon a pu bénéficier de complicités ou avoir établi un contact avec un groupe terroriste.



L’ouverture d’une enquête terroriste va en tout cas permettre aux enquêteurs de disposer d’une série de moyens techniques et juridiques pour creuser ces pistes. Le drame de jeudi est d’autant plus glaçant que Mickaël Harpon a échappé à toute vigilance. Jeudi, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, avait déclaré que l’assaillant n’avait «jamais présenté de difficultés comportementales (et) n’a jamais présenté le moindre signe d’alerte». Inutile de préciser que le casier judiciaire de cet homme habilité au secret-défense était vierge. Sa trace sur les réseaux sociaux montrait une adhésion à un islam rigoriste mais pas au terrorisme djihadiste.



La perquisition à son domicile n’a pas permis de retrouver d’éléments matériels incriminant (armes, explosifs, testament, textes, ouvrages radicaux, drapeau de l’État islamique…). Un attentat perpétré dans l’un des sanctuaires de la police française relance bien sûr le débat sur la radicalisation dans les services publics et sur l’infiltration d’islamistes au cœur de l’État.

