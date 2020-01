Attaque de Chinegodrar : Le gouvernement nigérien reconnaît la mort de 89 soldats.

Le bilan de l'attaque de Chinegodrar, dans la région de Tillaberi vient, officiellement, de s'alourdir.



Selon un communiqué du gouvernement nigérien diffusé ce dimanche 12 janvier, 89 soldats ont été tués tandis que 72 terroristes ont perdu la vie lors de cet assaut donné jeudi dernier, non loin de la frontière avec le Mali.



Selon le gouvernement, ces nouveaux chiffres ont été obtenus après ratissage. L'attaque a été menée par « des groupes terroristes lourdement armés », souligne le communiqué.



Un deuil de 72 heures a été décrété par le président Mahamadou Issoufou à compter du lundi 13 janvier.



« Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance, de sérénité et d’unité, et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusquà la victoire finale », conclut le communiqué qui ne fait aucune mention sur le sommet de demain, convoqué par Emmanuel Macron et auquel le président nigérien est invité au meme titre que ses quatre homologues du G5 Sahel.