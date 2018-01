Attaque de Boffa : La députée Aïda Mbodj condamne un acte « qui remet à jour la problématique de la sécurité et de la sûreté sur l'ensemble du territoire »

La Présidente de l'Alliance Nationale pour la Démocratie (AND/SAXAL LIGGUEY) Aïssatou MBODJ, a regretté l'attaque meurtrière perpétrée à Boffa-Ziguinchor le Samedi 06 janvier 2018 et exprimé ses « sincères condoléances aux familles des victimes et aux peuples sénégalais et guinéens ».

La parlementaire a aussi condamné, avec la plus grande fermeté, ce crime qui selon elle, « remet à jour la problématique de la sécurité et de la sûreté sur l'ensemble du territoire national ». Aussi encourage-t-elle, le Gouvernement à poursuivre résolument, dans ce domaine, les efforts déjà engagés afin d'instaurer la paix gage d'une stabilité politique et d'un développement durables.