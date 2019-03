Attaque d'une mosquée en Nouvelle-Zélande : Le Président Macky Sall condamne et prie pour les victimes

Une attaque terroriste perpétrée aujourd'hui dans une mosquée à la Nouvelle- Zélande a fait plus d'une cinquantaine de morts et des centaines de blessés.

Le président de la république, sur sa page Facebook condamne cet acte et prie pour les victimes. Voici le message de Macky Sall sur sa page Facebook : "Soutien à la Nouvelle-Zélande, frappée par une terrible attaque. Je condamne avec la plus grande fermeté ces attentats et associe mes prières et celles du peuple sénégalais aux victimes et à leurs familles."