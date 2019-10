Attaque contre Oumar Youm : Pape Songdé Diouf défend le ministre et précise...

Le parlementaire Pape Songdé Diouf ne digère pas la sortie au vitriol, cette semaine, d'une partie des jeunes de l'APR se réclamant de la Cojer départementale de Mbour. En effet, ces derniers accusent le ministre Oumar Youm de manigancer dans le seul but de vouloir succéder au président Macky Sall. Pour le maire de Nguékhokh, Oumar Youm n’est animé que par un seul et unique objectif, réussir sa mission au ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement. Il laisse entendre que ce dernier a toujours oeuvré pour le triomphe du président de la République, Macky Sall, et le temps lui a donné raison...