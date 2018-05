Attaque contre Macky Sall / Cheikh Mbacké Sakho répond à Idrissa Seck : « Il devait avoir une attitude plus responsable »

Cheikh Mbacké Sakho répond à Idrissa Seck qui s’est attaqué à Macky Sall suit à la mort de l’étudiant Fallou Séne lors s’affrontements à l’université Gaston Berger de Saint Louis. Selon le leader du Mouvement Macky Moo Niou Nior , c’est irresponsable pour un homme politique de « profier » de la mort d’un étudiant pour l’exploiter à des fins purement politique.



« Idrissa Seck devait avoir une attitude plus responsable et avoir l’honnêteté de reconnaitre les efforts consentis dans le secteur de l’éducation plus précisément de l’enseignement supérieur depuis l’avènement du président Macky Sall à la magistrature suprême « estime ce conseiller du président pour les affaires religieuses. »Il est vain de vouloir profiter de cet événement malheureux pour espérer une virginité politique perdue depuis longtemps à force de vouloir tromper les sénégalais en leur montrant un visage peu radieux » poursuit Mr Sakho.



Celui -ci appelle tous les acteurs à l’apaisement face à ce drame. « Personne n’a intérêt que le pays soit sous tension. Le président macky sall, en homme responsable va prendre les bonnes décisions pour que les choses reviennent à l’endroit « ,croit il savoir. Sur la même lancée Cheikh Mbacké Sakho sollicite tous les guides religieux pour « un apaisement de la situation .



« À l’endroit des étudiants, il assure que le chef de l’État ne ménagers aucun effort pour poursuivre « son engagement aux côtés et l’étudiant «



La cloche