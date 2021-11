Attaque à main armée dans une usine chinoise à Sindia : Trois responsables blessés dont un grave, la gendarmerie arrête plusieurs personnes.

L’usine chinoise China Road And Bridge Corporation de Sindia a fait l’objet d’une attaque à main armée dans la nuit du samedi au dimanche. Selon des informations, plusieurs individus armés jusqu’aux dents se sont introduits dans les lieux. Ils ont blessés les responsables présents avant d’emporter une forte somme d’argent.

On note un blesse grave évacué à l’hôpital de Mbour pour y recevoir les premiers soins et évaluer son état de santé.

La gendarmerie de Popenguine procède depuis ce matin à des arrestations de plusieurs individus.

Nous y reviendrons….