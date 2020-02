Attaqué à la suite de ses propos, Barth précise : « Je n’ai pas dit que Guy Marius Sagna est en prison parce qu’il est catholique, pour ceux qui me traitent de tous les noms d’oiseaux, je leur dis… »

Il a fait l’actualité ces derniers jours du fait de propos qui lui ont valu plusieurs répliques. Barthélémy Dias qui s’est prononcé sur la nécessité pour l’église catholique de s'impliquer dans la lutte pour la libération de Guy Marius Sagna, a tenu à faire une précision car, se disant mal compris.



« Il faut que les gens comprennent que je ne reculerai pas de ce que j’ai dit. Guy Marius Sagna n’est pas libéré parce qu’il n’a pas où s’adosser et parce qu’il appartient à une minorité », précise le maire de Mermoz/Sacré-Cœur. Dans ce sens, il interpeller l'église pour qu'elle joue sa partition dans cette affaire. Barthélémy Dias répondra à ses détracteurs en leur signifiant que « face à l’injustice, à l’arbitraire et au silence de certains qu’il considère comme de l’hypocrisie, il serait préférable d’apporter des arguments et solutions pour la libération de Guy Marius Sagna au lieu de s’acharner sur sa personne avec des propos inutiles », se désole-t-il...