Attaque à la préfecture de police de Paris : Quatre personnes tuées, l'assaillant abattu.

L'assaillant âgé de 45 ans, est né à Fort-de-France en 1974 et est porteur d'un léger handicap de surdité. Il avait effectué 20 ans au service informatique de la Direction du Renseignement de la Préfecture de Paris, indiquent plusieurs sources policières.







La station de métro «Cité» sur la ligne 4 est fermée. Le périmètre autour de la préfecture de police, située dans le centre historique de la capitale, était bouclé et les secours étaient sur place.



Le Président de la République Emmanuel Macron s’est rendu sur place pour témoigner de son soutien et de sa solidarité à l’ensemble des personnels de la Préfecture, annonce l'Élysée. Il était accompagné par le Premier ministre, Édouard Philippe, et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, ainsi que du secrétaire d'État Laurent Nunez.



La préfecture de police reste extrêmement prudente sur la piste terroriste, car il pourrait s'agir d'un règlement de comptes lié à des motifs personnels. Il n'y aurait pas d'autre assaillant.



Sur les cinq personnes attaquées, quatre ont été tuées, indique cette source policière. L'assaillant âgé de 45 ans, né à Fort-de-France et porteur d'un handicap, a lui aussi été abattu dans la Cour de la préfecture...