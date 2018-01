Athlétisme : Un bureau fédéral de 9 membres avec Amy Mbacké Thiam

Pour le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme (Fsa), il n'y a pas eu de surprise, mais les discussions autour de l'élection du bureau fédéral sont symptomatiques de la situation actuelle de l'athlétisme sénégalais. Les 39 membres du Comité directeur étaient appelés à élire leur nouveau bureau fédéral. Après quelques remous, un bureau de 9 membres a été élu et installé, dans la foulée. Le consensus a prévalu et le vote n'a pas eu lieu.

Connue du grand public et profitant de son statut de copté, Amy Mbacké Thiam a été élue dans le bureau fédéral de la Fédération sénégalaise d'athlétisme (Fsa). Une petite surprise concoctée par le ministre des Sports, qui l'a désignée comme personne ressource, à la suite d'une coptation. Invitée surprise du bureau, l'ancienne athlète est récompensée de son bon palmarès aux Jeux olympiques et aux mondiaux d'athlétisme. Elle est le 4ème vice-président de la Fsa. Quatre vice-présidents ont été élus : Cheikh Tidiane Boye, Amadou Diaw, Cheikh Tidiane Camara et Amy Mbacké Thiam. Le trésorier général Bara Thiam et son adjoint Moussa Ndiaye font partie du bureau fédéral. Elimane Diouf et Abdoulaye Diop complètent l'équipe avec bien sûr le nouveau patron de l'athlétisme, Sara Oualy.