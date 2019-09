Athlétisme : Habib Cissé, l’ex-conseiller de Lamine Diack banni à vie

Habib Cissé, l’ex-conseiller de l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme Lamine Diack, a été banni à vie de l’athlétisme par le Comité d’éthique de l’IAAF pour son implication dans un supposé système de corruption. Habib Cissé était le conseiller juridique du président de l’IAAF entre 1999 et 2015, accusé d’être au cœur d’un système de corruption au sein de la fédération.



Elle l’a également condamné à verser une amende de 25000 dollars pour divers manquements au code d’éthique de l’IAAF. Cette décision dans le cadre de l’affaire de la marathonienne Lilya Choboukhova et des tentatives d’étouffement de contrôles antidopage positifs.



La commission d’éthique a pointé tout un ensemble d’atteintes au code d’éthique de l’IAAF mais s’est refusé à en publier les raisons du fait de la procédure juridique existant en France. Cette décision intervient alors que l’instruction dans l’affaire Diack est terminée et que le procès pourrait avoir lieu en janvier prochain. Lamine Diack, le docteur Gabriel Dollé et Habib Cissé sont tous trois mis en examen dans cette affaire.