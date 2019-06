Atépa après son passage à la DIC : « L'affaire est très sérieuse ! J'ai attendu cet instant depuis longtemps... Je m'en suis réjoui et je leur ai dit que... »

Devant les enquêteurs depuis 10h45 pour être entendu, Pierre Goudiaby Atépa a donné un point de presse dans ses locaux pour donner un aperçu sur l'issue de son entretien qui a duré 6h d'horloge environ. "Je me rejouis de la tournure de l'entretien avec les enquêteurs. Je leur ai confirmé que c'est moi qui ai convaincu Wade, qu'il fallait signer un contrat en lui donnant un argument aussi convainquant. Mais, je m'en suit arrêté là, comme je l'ai dit à plusieurs reprises...", confirme l'architecte. Poursuivant la logique dans le sujet concernant toujours les ressources minières, pétrolières et gazières, le natif de Ziguinchor de poursuivre en estimant : " Je pense que cet incident doit nous pousser à gérer l'avenir. Les recommandations que je porte à l'endroit des autorités de même que tout citoyen c'est de faire de telle sorte que les négociations soient prises en compte en ayant en ligne de mire la primauté des intérêts de notre pays. Il faut savoir que quand on trouve du pétrole, on continuera à en trouver..."