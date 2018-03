Ateliers et Nouveaux plans d’action pour l’effectivité de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

Le ministère de l'emploi, de l'insertion professionnelle des jeunes et de l'intensification de la main-d’œuvre, en collaboration avec la Cedeao, l'Agence espagnole de coopération et de développement (AECID), a procédé au lancement des travaux relatifs à la réactualisation des mécanismes visant à promouvoir l'emploi des jeunes.

Travaux démarrés ce lundi 19 Mars à Dakar, en présence des différents acteurs du secteur (Bureau opérationnel de suivi du PSE, direction de l'emploi, direction de la formation professionnelle et technique.)





À travers ce plan d'action opérationnel pour l'emploi des jeunes (PAOEJ), le gouvernement du Sénégal compte apporter une réponse pertinente à la problématique de l'emploi des jeunes.

À l'issue de ces travaux, il sera question de prioriser et budgétiser les différents projets et programmes, mais également, de réactualiser les différentes composantes du plan d'action à travers les différentes contributions des participants.

En 2017, le taux de chômage des personnes âgées de 20-24 ans tournait autour de 19,5%, et 17,5% pour les 25-29 ans. En outre, les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur enregistrent les taux de chômage les plus élevés : Sans diplôme 9,7%, niveau bac+2 20,5% et niveau bac+3 et plus 19.9%.