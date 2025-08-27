Atelier sur les cancers féminins : Moins de 12.000 nouveaux cas de cancer enregistrés par an au Sénégal


Dans le cadre du projet « Santé en lumière », l’Association des Journalistes en Santé, Population et Développement a organisé un atelier sur les cancers féminins, ce mardi 26 août 2025. Lors de cette rencontre, des spécialistes sont venus faire leurs présentations portant sur les cancers en particulier ceux des femmes.

Interpellé sur la fréquence de cette maladie, Kanta Ka, médecin oncologue radiothérapeute à l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye, a affirmé que selon les données de l’OMS, les cancers féminins les plus fréquents sont les cancers du col de l’utérus et les cancers du sein. 

Selon lui, il ne détient pas les chiffres exacts mais l’on parle de 2 millions et quelques cancers dépistés par an en Afrique. S’il s’agit des cancers du col, environ 660.000 sujets sont dépistés par an. Même s’Il y’a eu des avancées avec la gratuité de certains produits de la chimiothérapie et la radiothérapie, il note que le coût de la radiothérapie reste élevé pour les populations. 

En ce qui concerne l’accès aux soins, le cancérologue estime qu’il faut au préalable des ressources humaines qualifiées et  des infrastructures nécessaires pour le diagnostic parce que comme l’a-t-il précisé, « on parle beaucoup de traitement en oubliant le diagnostic ». Alors, qu’il est d’une nécessité d’avoir beaucoup plus de laboratoires d’Anapath, décentraliser la prise en charge  pour  qu’on ne soit plus juste sur Dakar, Thiès ou Touba et le diagnostic du bilan d’extension qui est l’imagerie. 

Au-delà, le médecin cite aussi des infrastructures de traitement comme la radiothérapie qui n’est disponible qu’à Dakar et à Touba. Tant bien même, elle a été subventionnée à 150.000F pour toutes les séances mais elle n’est pas gratuite. Dans tous les cas, dit le docteur, "le cancer n’est pas une fatalité, on peut guérir du cancer si on a les structures, le personnel, les infrastructures nécessaires, on peut guérir du cancer si on vient tôt pour le dépistage. "

Le docteur Mouhamadou Bachir Ba, oncologue radiothérapeute à l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye est revenu sur l'état des lieux en cancérologie au Sénégal. Sur le plan épidémiologique d’abord, il souligne que le cancer est une maladie gériatrique où l'âge du patient est un facteur très important. Si l’on se fonde sur les données épidémiologiques, moins de 12.000 nouveaux cas de cancer par an sont détectés au Sénégal. 


Parmi ces cancers, les cinq (5) cancers les plus fréquents sont le cancer du col de l’utérus (à peu près 2.000 nouveaux cas de cancer par an au Sénégal), ensuite le cancer du sein (vers 1.800 nouveaux cas de cancer), le cancer du foie, le cancer de la prostate et le cancer de l’estomac. En terme de mortalité aussi, le trio (cancer du sein, cancer du col de l’utérus et le cancer du foie) maintient la quasi-totalité de la mortalité du cancer au Sénégal.



Mercredi 27 Août 2025
Dieynaba Agne



