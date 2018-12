Atelier sur la revue conjointe du secteur agricole 2017 et la validation du PNIASAN

Dans le but d'amener toutes les parties prenantes du processus de développement agro-sylvo-pastoral et halieutique, les acteurs se sont retrouvés autour d'un atelier ce matin, à Dakar, pour échanger sur les enjeux et défis dont fait l'objet la revue conjointe du secteur agricole ( RCSA 2017).

Cette rencontre s'est effectuée sous le présence du ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture et de l'équipement rural et aussi la directrice de l'USAID/Sénégal qui ont procédé officiellement à l'ouverture de cet atelier qui se tient les 10 et 11 décembre 2018 pour statuer sur les questions environnementales.